Петима ранени при руска атака срещу мост в Запорожие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима души са ранени при руска атака тази сутрин срещу един от мостовете над река Днепър в Запорожие, съобщи Укринформ, позовавайки се на изпълняващия длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин.

Сред пострадалите са две жени на 24 и 59 години, както и 36-годишен мъж. Ранени са и двама служители на Червения кръст – на 43 и 54 години. Те са пътували към работните си места, когато атаката ги е застигнала на пътя.

По думите на Семикин на всички пострадали се оказва необходимата медицинска помощ, пише БТА.

Първоначално беше съобщено за двама ранени, но впоследствие броят на пострадалите е нараснал до петима.

Движението по моста е временно преустановено.