Румъния засече въздушни цели край границата с Украйна, изпрати два F-18

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Въздушни цели са били засечени близо до границата с Украйна, съобщават от Министерството на националната отбрана на Румъния.

„През нощта на 5 срещу 6 октомври радарната система за наблюдение засече две въздушни цели, движещи се в украинското въздушно пространство, в близост до речната граница с Румъния", уточняват от ведомството.

В отговор на ситуацията два изтребителя F-18 на испанските Военновъздушни и космически сили, изпълняващи мисия по засилена охрана на въздушното пространство, са излетели от 57-а авиобаза „Михаил Когълничану".

Националният военен команден център е уведомил Генералния инспекторат за извънредни ситуации относно въвеждането на мерки за тревога за населението в засегнатите райони на окръг Тулча, като предупредителното съобщение чрез системата Ро-Алърт е било изпратено в 02:20 часа местно (и българско) време, пише БТА.

Румънското министерство на отбраната изрично подчертава, че не е засечено навлизане на обекти в националното въздушно пространство на страната. Въздушната тревога е отменена в 03:14 часа.