Израел засилва готовността на армията в Газа преди годишнината от 7 октомври

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Израелският министър на отбраната Израел Кац нареди днес на израелската армия да бъде особено бдителна и да бъде готова за всички сценарии в ивицата Газа преди годишнината от нападението на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес.

Израел Кац даде тези указания "в светлината на разузнавателната информация за намерения на "Хамас" да се опита да извърши атаки и атентати срещу нашите сили".

"Ако нашите сили понесат загуби, "Хамас" и населението Газа ще платят за това висока цена", предупреди министърът.

Израелските сили се опасяват от опити за засади срещу израелски военни постове в контролираната от израелската армия част на Газа, както и от отвличания на войници.

През последните месеци израелската армия редовно предупреждава правителството за опити на "Хамас" да възстанови капацитета си, пише БТА.

На официална церемония по случай годишнината от 7 октомври в Йерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че "Хамас" повече никога няма да управлява ивицата Газа.