Откриха огромен подземен запас от сладка вода край Венеция

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Голямо находище на сладка вода е открито в дълбоки водоносни геоложки пластове край Венеция, съобщава вестник „Кронен цайтунг".

По данни на италианския консорциум за управление на водите Consorzio di Bonifica Adige Euganeo находището се простира на площ между 25 000 и 30 000 хектара – приблизително колкото площта на езерото Гарда.

Ръководителят на проекта Лоренцо Фризон описва находището като своеобразно „подземно езеро". Според него водата се намира в дълбоки водоносни пластове, които представляват своеобразна подземна „гъба" от глина и тиня.

За разлика от по-плитките подземни води в района, новооткритият ресурс изглежда е сравнително слабо засегнат от навлизането на солена вода. Засоляването на крайбрежните води се засилва, наред с други причини, заради навлизането на морска вода в речните системи при намаляване на речния отток.

Изследователите посочват, че плитките подпочвени води в района вече са силно засолени. На дълбочина седем метра концентрацията на сол достига 14 грама на литър. За сравнение, средната концентрация на сол в морската вода е около 35 грама на литър. Въпреки по-ниската концентрация засолената вода може да причини сериозни щети на земеделските култури.

Откритието е направено в рамките на европейския изследователски проект SWAMrisk, в който участват и хърватски учени. Проектът изследва влиянието на климатичните промени върху крайбрежните подземни води в Адриатическия регион, както и възможностите за ограничаване на риска от суша и навлизане на солена вода.

Все още не е установено какъв е действителният обем на водата в находището и в каква степен ресурсът може да бъде използван.

Откритието предизвика положителни реакции в района на Венеция. Политикът от Регионалния съвет на Венето Матео Балдан го определи като значимо и заяви, че находището може да предостави допълнителна възможност за справяне с бъдещи водни кризи, включително в селското стопанство.

По думите му обаче са необходими допълнителни изследвания, за да се установи дали ресурсът може да бъде използван, без да се нарушава хидрогеоложкото равновесие в района, пише още „Кронен цайтунг", цитиран от БТА.