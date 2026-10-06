Германският външен министър: Промените в климата могат да засилят миграцията и нестабилността

Изменението на климата може да окаже влияние върху глобалната сигурност и да доведе до нови миграционни вълни, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА.

В началото на конференция в Берлин, посветена на връзката между климата и сигурността, Вадефул предупреди, че климатичните промени могат да задълбочат глада и трудностите в нестабилните държави. По думите му това може да създаде условия за разпространение на екстремизма и тероризма, както и да доведе до миграционни вълни.

Германският външен министър обърна внимание и на настоящото климатично явление „Супер Ел Ниньо", което според него застрашава поминъка на стотици хиляди хора. Той припомни и повишаването на цените на зърното в световен мащаб, като заяви, че Русия атакува кораби, превозващи зърно в Черно море, и прекъсва доставки за хора по света, които са особено зависими от вноса.

Според Вадефул добре разработените мерки за ограничаване на климатичните промени могат да допринесат и за укрепването на сигурността, като повишат устойчивостта на държавите при кризи.

Той посочи като пример възобновяемите енергийни източници. По думите му, ако Русия отново умишлено атакува енергийната инфраструктура на Украйна в края на годината, децентрализираните възобновяеми източници могат да се окажат жизненоважни. Според него те са по-трудни за унищожаване и не зависят от внос на изкопаеми горива.

„Инвестициите в борбата с изменението на климата са и инвестиции в нашата сигурност", заяви Вадефул.

В конференцията в Берлин участват около 250 представители от цял свят, работещи в областта на климата, мира и сигурността. Сред тях са представители на особено засегнати държави, на ООН, Европейския съюз и други международни организации, както и учени и представители на гражданското общество, пише БТА.

„Ел Ниньо" е естествено климатично явление, което се проявява през няколко години и повишава вероятността от екстремни метеорологични явления.