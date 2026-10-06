Нидерландия готви забрана на телефоните в училищата

Нидерландското правителство иска от 1 януари 2027 г. мобилните телефони да бъдат забранени в началните и средните училища в страната, съобщават местни медии.

В момента в много училища ограниченията се отнасят основно до използването на телефони в класната стая. Правителството няма правомощия пряко да регулира употребата на мобилни устройства в училищата, но може да отправи препоръка към образователния сектор. През 2024 г. Министерството на образованието вече сключи национални споразумения с училищата за ограничаване на използването на телефони по време на учебните часове.

Предложението е част от т.нар. „Стратегическо писмо за правата на децата в интернет". Документът е разработен под ръководството на заместник-министъра по цифровата икономика и суверенитета Вилемайн Аердтс и съдържа около 40 мерки за по-добра защита на децата в интернет, 15 от които са нови.

Според правителството прекомерното използване на мобилни устройства и интернет създава проблеми както в училище, така и у дома. В учебна среда телефоните могат да разсейват учениците и да затрудняват концентрацията им. За родителите пък ограничаването на времето, което децата прекарват пред екраните, често е трудно.

В документа се посочва, че заради пристрастяващи алгоритми и автоматично възпроизвеждане на видеоклипове на децата им е трудно да прекъснат използването на устройствата. Ежедневно време пред екрана от около пет-шест часа не е необичайно.

Експерти отдавна предупреждават за възможни негативни последици от прекомерното използване на екрани, сред които проблеми със съня, късогледство и депресия. Според правителството съществуват и рискове, свързани с онлайн съдържанието, кибертормоза и нежелания контакт с деца.

Заместник-министър Аердтс представя стратегия за „безопасен и здравословен онлайн свят за децата", която включва мерки срещу пристрастяващи алгоритми, вредно съдържание и нежелан контакт в социалните мрежи и видеоигрите.

Сред предложенията е и въвеждането на възрастова граница за използване на социалните мрежи. Европейската комисия обмисля граница от 13 години, докато нидерландското правителство разглежда вариант за 15 години.

Предвиждат се и мерки срещу използването на пристрастяващи техники при проектирането на цифрови услуги, както и създаването на надеждна система за проверка на възрастта, която да гарантира защитата на личните данни на младите хора.

Нидерландското правителство работи и по по-строги правила за услугите от типа „купи сега, плати по-късно", както и за семействата, които водят видеоблогове, и за т.нар. „кидфлуенсъри" – деца и тийнейджъри с голям брой последователи в социалните мрежи, които създават съдържание, влияещо върху аудиторията им.

Онлайн съдържанието, създадено от деца под 15 години, ще бъде разглеждано като детски труд и при нарушения може да бъде налагана глоба.

Правителството възлага и проучване на платформи и услуги като Netflix, YouTube, Roblox, Fortnite, ChatGPT, Instagram, Snapchat и TikTok. Целта е да се проучи по-добре как дигиталните услуги влияят върху преживяванията, развитието и изборите на децата, които ги използват, пише БТА.

Предложената забрана на мобилните телефони в училищата и около тях е сред най-конкретните мерки в стратегията и се очаква да влезе в сила от 1 януари 2027 г. Заместник-министърът на образованието Юдит Тилен предстои да проведе разговори с представители на образователния сектор.