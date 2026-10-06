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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23683048 www.24chasa.bg

КМГ: Изследователи разработват високоефективна система за безжично зареждане на превозни средства с нови енергийни източници

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Изследователи от китайски и британски институции разработват система за безжично зареждане на превозни средства с нови енергийни източници с ефективност на преобразуване над 98%.

Системата би могла да подкрепи широкомащабното използване на автономни превозни средства и има потенциал в сектори като железопътния транспорт, индустриалните роботи и летателните апарати, летящи на ниска височина.

Напълно автоматизираното решение за зареждане, което не изисква ръчна намеса, се счита за ключ към комерсиалното внедряване на автономните превозни средства.

Изследователи от Института по наука и технологии на материалите в Дунгуан, провинция Гуандун, Градския университет на Хонконг, Кеймбриджския университет и Института по физика към китайската академия на науките разработиха система за безжично зареждане от клас 20 kW, базирана на нанокристални сплави, като постигнаха ефективност на преобразуване от 98,51%. Очаква се производителността на системата да бъде допълнително оптимизирана, а ефективността на зареждането подобрена.

Китай предвижда до 2030 г. превозните средства с функции за автономно шофиране да постигнат широкомащабно приложение в страната. Те ще осъществява шофиране на магистрали, градски скоростни пътища и някои градски пътища.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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