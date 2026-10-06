КМГ: Планината Хъншан в „Из Китай с Павел“ (Видео)

В новия епизод на „Из Китай с Павел ще видим планината Хъншан, в която се намира един от най-впечатляващите висящи манастири в страната Сюанкун. Той е архитектурно чудо, което е изключително популярно в Китай. Висящият манастир е построен през 491 година и оцелява над 1500 години. В този манастир се почитат трите велики учения в Китай – конфуцианство, даоизъм и будизъм. Смята се, че необичайното място на манастира е избрано от даоистите, които ценят абсолютната тишина и не желаят дори песните на петлите или кучешкия лай да ги притеснява в търсенето на просветление.

Планината Хъншан е една от петте велики планини на Китай. Тя заема най-северната позиция сред петте свещени планини. Тук на почит е даоизма, поради което са изградени множество красиви даоистки храмове. Според легендите Джао Гуолао, един от осемте безсмъртни, постига просветление именно в планината Хъншан.

Всеки любител на природата и архитектурата ще бъде доволен от разходката си в тази красива планина. Тук всяка крачка разкрива изключителни гледки, които могат да се срещнат в картините на древните китайски майстори.

Близо до планината Хъншан се намира и малкото градче Хунюан, в което има будистки храм с уникални стенопоси, красива древна пагода и голям храм на Конфуций. Насладете се на всичко това в новото видео на Павел Гълъбов, приятно гледане!