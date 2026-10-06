КМГ: 13-дневен празник в горския парк „Тайянхъ“ в град Пуър

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Тази година от Празник на средата на есента до Националния празник на Китай се събират цели 13 дни, когато в горския парк „Тайянхъ" в гр. Пуър, провинция Юннан се провежда мероприятието „Сезон за планинско диво приключение". От 25 септември до 7 октомври се показват чудесни животни и карнавал на различните етноси. Разбира се има и изненади за туристите.

Различни животни за всеки ден

През тези 13 дни всеки ден се провежда мероприятие с един главен герой животно.

Например, вечерта на 15 август по лунния календар, под пълната луна се празнува рождения ден на гибона Юенюен. Пълната луна плюс рождения ден създават двойно щастие.

Освен това се приготвят специални плодови лунни питки за всички животни в парка. Изработени ръчно от плодове и зеленчуци, всяка хапка е свежа, сладка и здравословна. В деня на Празника на средата на есента черните мечки, капибарите, енотите и гибоните се редуваха да „отбележат присъствието си" и да опитат нещо ново, като хапваха лунни питки по време на празника, което удвои усещането за радост.

Животното звезда бяловеждата длинноръка маймуна Диндин се радва на новия си дом, където е тихо и с широка панорама. Специално бе проведена и церемония по преместване, която бе наблюдавана от туристите.

От 25 септември до 7 октомври всеки ден се предлага мероприятие за едно животно – черна мечка, капибари, носорози, мечки, лисици се редуват, като всеки ден се предлагат нови забавления.

Съпътстващите дейности също са изключително интересни: научни предизвикателства, имитационни задачи, търсене на съкровища в тропическата гора. Така туристите се обучават, докато се забавляват, а при успешно преминаване на предизвикателствата могат да си тръгнат с ексклузивни подаръци.

Всеки ден е празник. Пчелните маймуни висят с главата надолу по клоните, гибоните скачат из гората, червените антилопи се разхождат спокойно, птиците пеят, а енотите си играят във водата. Посетителите по всяко време откриват изненади сред природата.

Карнавал на етносите в провинция Юннан

Паркът „Тайянхъ" се превърна в жив музей на етносите с пет сцени, където туристите може да гледат шоута на етносите в Южен Юннан.

Планински песни, танци, сребърни звънци с луксозни носии на различни етноси звънят в планинска гора.

Петте сцени са скрити до дървени мостове в гората. Туристите се натъкват на песни и танци и никога не знаят каква изненада ги очаква зад следващия завой.

Всички може да участват в шоута, да се включат в състезания по танци и пеене, защото няма ограничения за възраст или опит. Туристите може просто да се качат на сцените и да вземат участие в празнична атмосфера.

В ритъма на народната музика танцуват артисти и туристи от целия свят. Страст, свобода и релакс – това са трите характеристики на Южен Юннан.

Подаръци за туристите

Подготвени са три предизвикателства с подаръци за туристите. Първо, събирането на печати в замяна за оригинални културно-иновационни продукти. Като влизат в горите туристите може да вземат справочници за печати, с които да търсят NPC в горите, да се снимат с тях и да поставят печати. Всеки печат е спомен за пътешествие. Ако се съберат всички печати, може да се вземат оригинални културно-иновационни продукти.

В горите има безбройни ресурси за снимане – диви животни, танци на етносите. Туристите може да публикуват снимките в социални платформи като TikTok или Xiaohongshu, за да получат награда изненада.

След пътешествието туристите може да коментират искрено в интернет платформите своите впечатления, а със скриншот може да получат тайнствени предимства в туристическия обект.

Чудесното 13-дневно пътешествие в горския парк „Тайянхъ" в гр. Пуър, провинция Юннан, кара всички туристи да се насладят на природата, планините и празниците.