Хутите отричат да са загубили позиции в Йемен и обявиха нови удари по Саудитска Арабия

Йеменските хути заявиха, че удържат всички наскоро завзети позиции, особено стратегическите райони по крайбрежието на Червено море, като отричат да са загубили територии в полза на правителствените сили на Йемен, предаде Франс прес.

"Бойците ни запазват пълен контрол над всичките си териториални придобивки", заяви в приложението Телеграм военен говорител на хутите. Той добави, че силите са нанесли десетки удари по йеменските войски в районите през последните часове и продължават да атакуват цели в провинция Таиз.

Хутите обявиха и нови удари срещу съседна Саудитска Арабия, която подкрепя международно признатото правителство на Йемен, като заявиха, че са атакували международното летище в Рияд и рафинерия на компанията "Сауди Арамко".

Йеменските правителствени сили твърдят, че са постигнали "победи на няколко фронта" и са "изтласкали хутите от района на протока Баб ел Мандеб, летището в Зубаб и град Мока". Военни източници обаче се въздържаха от официално потвърждение за повторното превземане на Мока, като отбелязаха единствено, че правителствените сили са прекъснали единствения маршрут за снабдяване на стратегическото пристанище, което хутите завзеха през септември, пише БТА.

Междувременно бе съобщено за трима ранени при удари на хутите по летищата в Джизан и Наджран в Саудитска Арабия. Генералната администрация за гражданска авиация на Саудитска Арабия заяви, че оценява щетите на международното летище "Крал Абдула бин Абдулазиз" и международното летище "Наджран" и предприема мерки за гарантиране на безопасността на пътниците и персонала, както и на сигурността на системата за гражданска авиация на кралството.