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Бивша турска депутатка и съпругът ѝ върнаха близо 34 млн. евро след скандал с инвестиционните фондове

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Бившата заместник-председателка на управляващата партия в Турция е върнала и съпругът й върнали средства в размер на 1,860 млрд. турски лири Снимка: Архив

Бившата заместник-председателка на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието Фатма Бетюл Саян - Кая и нейният съпруг Илияс Кая са върнали средства в размер на 1,860 млрд. турски лири (близо 34 млн. евро), колкото е печалбата им от манипулираните инвестиционните фондове, които преминаха към ликвидация, съобщи онлайн изданието "Хюриет".

Фатма Бетюл Саян беше сред най-високопоставените жени в турската политика, както и на партийно ниво сред управляващите. Оттеглянето ѝ от всички заемани постове стана факт след твърдения, че само за пет месеца семейство Кая е спечелило близо 2 млрд. турски лири. (35,8 млн. евро), а една от причините е сделки с акции на компания, която е свързана с разследването за манипулиране на инвестиционните фондове.

Връщането на печалбата се случва след като беше обявено, че тези, които върнат в двоен размер парите, спечелени вследствие на манипулациите, ще могат да се възползват от „възможността за покаяние". Чрез този правен термин в Турция е определена възможността за намаляване на наказанието или предотвратяване на наказателно преследване в случай, че лицето поправи нанесената от него щета или сътрудничи на разследването.

До връщането на парите се стигна след разрешение от страна на прокуратурата, тъй като държавното обвинение поиска замразяване на сметките и активите на семейство Кая на 29 септември, пише БТА.

Бившата заместник-председателка на управляващата партия в Турция е върнала и съпругът й върнали средства в размер на 1,860 млрд. турски лири Снимка: Архив

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