Един загинал и седем ранени при руска атака срещу търговски кораб в Черно море

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Един загинал и седем пострадали членове на екипаж на кораб, плаващ под флага Маршаловите острови, след атака в Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"Поредна атака на руснаците срещу граждански кораби в Черно море. Руски дрон удари търговски кораб, плаващ под флага на Маршалови острови, натоварен с рапично масло. Избухна пожар в горната част на кораба", се посочва в информацията на Кипер.

Като умишлено атакува граждански кораби и пристанищна инфраструктура, Русия грубо нарушава международното право, представлявайки заплаха за световната продоволствена сигурност, каза още Олег Кипер, цитиран от БТА.