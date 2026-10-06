Литва направи първа стъпка към премахване на забраната за ядрени оръжия

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Литовският парламент гласува за премахването на забраната за ядрени оръжия в страната на първото от двете необходими гласувания за приемането на промяната, предаде Ройтерс.

Президентът Гитанас Науседа заяви през юли, че политическите партии са постигнали съгласие за премахване на забраната - стъпка, която показва как действията на Русия променят оценките за сигурност в региона.

За да влезе в сила, законодателната промяна трябва да получи мнозинство от две трети гласувания в парламента. С нея ще бъдат премахнати ограничения, въведени преди повече от три десетилетия, когато Република Литва да се отдели от Съветския съюз.

Днес 106 от общо 141 депутати подкрепиха предложената промяна. Второто гласуване е насрочено за 12 януари.

Науседа заяви, че засега няма планове за разполагане на ядрени оръжия в Литва, но премахването на конституционната забрана ще даде възможност на страната да предприеме необходимите действия, ако обстановката в областта на сигурността се промени.

Президентът подчерта през юли, че Литва ще остане страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

На фона на обсъжданите промени в политиката за сигурност Литва заяви, че е готова да поеме разходите за създаването на постоянна американска военна база на своя територия, ако Вашингтон се съгласи с предложението, заяви премиера Миндаугас Синкевичус.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че ще разгледа искането на Литва за постоянна американска база.

Балтийската страна, която е член на ЕС и НАТО и граничи с Русия и съюзника ѝ Беларус, приема от 2019 г. американски брониран батальон от близо 1000 военнослужещи на ротационен принцип, отбеляза Ройтерс.

Синкевичус съобщи, че миналия месец е предложил на американския пратеник Джон Коул сегашното ротационно присъствие да стане постоянно. "Това е изключително важна гаранция за възпиране и сигурност", заяви премиерът и добави, че Литва е готова да покрие свързаните с постоянното разполагане на американски войски разходи, пише БТА.