Двама души загинаха при атаки с дронове срещу автобуси в окупираните от Русия части на Украйна

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Трима души бяха убити и трима бяха ранени при целенасочен украински удар с дрон по маршрутен микробус в контролираната от Москва част от Запорожка област в Югоизточна Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на назначения от Русия регионален губернатор Евгений Балицки.

„В резултат на целенасочена атака с безпилотен летателен апарат на противника срещу маршрутен микробус в село Басан, Пологовски район, има загинали и ранени. По предварителни данни загиналите са трима, сред които и шофьорът на микробуса. Освен това трима пътници са получили наранявания с различна степен на тежест", написа Балицки в социалната мрежа Макс.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е могла да потвърди тази информация чрез независим източник.

Междувременно руските здравни власти съобщиха, цитирани от ТАСС, за седем ранени при удар с дрон по автобус в град Горловка, в контролираната от Русия част от украинската Донецка област.

„В резултат на атаката с безпилотен летателен апарат срещу автобус в град Горловка са пострадали седем души, двама от които са хоспитализирани в състояние със средна тежест", пише в изявление на министерството на здравеопазването на т.нар. Донецка народна република. В текста се отбелязва, че на петима от пострадалите е оказана медицинска помощ на място. Сред ранените няма деца.

По-рано назначеният от Москва кмет на Горловка Иван Приходко съобщи за украинска атака с дрон срещу автобус в Калининския район на града.

Директорът на транспортното предприятие „Горсвет" Владимир Миронов уточни пред ТАСС, че дронът е ударил покрива на превозното средство и че един от пътниците е получил сериозно нараняване на крака, пише БТА.

Местните власти посочват, че автобусът е превозвал работници от млекопреработвателно предприятие.