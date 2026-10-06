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Петер Мадяр: Унгария изразява пълна солидарност с България след атаките срещу кораби

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Петер Мадяр, СНИМКА: личен профил във Фейсбук

Унгарският премиер Петер Мадяр изрази категоричната подкрепа на страната си към България във връзка с атаката с дронове на два кораба в Черно море. Позицията му беше публикувана в личния му профил във Facebook.

В изявлението си унгарският министър-председател обобщава ситуацията с нападението. „Призори дронове удариха два търговски кораба в българските териториални води на Черно море", написа Мадяр.Премиерът посочва още, че единият от плавателните съдове е потънал, а при нападението, чийто произход все още е неизвестен, има и пострадали.

„Унгария уверява България в своята пълна солидарност", завършва публикацията си Мадяр.

Петер Мадяр, СНИМКА: личен профил във Фейсбук

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