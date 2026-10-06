Втора жертва на чумата в Русия. Цензурират статии за болестта

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По данни на руските медии е регистриран още един смъртен случай след избухването на чума в Иркутска област в Русия.

Миналата седмица почина 28-годишната лаборантка Дария Шипилова, а стотици хора, с които тя е имала контакт, бяха поставени под карантина.

Тя работила в Иркутския институт за борба с чумата в Сибир, когато е била заразена с пневмонична чума. Тя е починала на 2 октомври.

Според информационното издание „Люди Байкала" Шипилова е споделила с медицинския персонал, че случайно е счупила епруветка, съдържаща живи бактерии.

Други държави засилиха здравните проверки по границите, въпреки настояването на Русия, че изследователката на чумата е починала от „неидентифицирана пневмония", а не от предполагаемата бактерия, причиняваща "Черната смърт".

Сега Кремъл се опитва набързо да прикрие подробностите, тъй като медиите съобщават, че втори човек е починал в районната болница в Иркутск, след като според данните се е заразил с чума, пише "Дейли мейл".

Независимият руски медиен канал The Insider цитира прессекретаря на Русия Дмитрий Песков, който заяви, че обществеността трябва да се доверява само на информацията, идваща от официалната здравна агенция.

„Трябва да се разчита на официалните изявления на „Роспотребнадзор" (Националната агенция за обществено здраве), а не да се вярва на различни слухове и спекулации", каза Песков.

Въпреки това някои репортажи са били премахнати, включително един от руския телевизионен канал "Канал 5" и един от националния ежедневник „Коммерсант". Изданието The Insider съобщава, че на 2 октомври федералният телевизионен канал "РЕН ТВ" също е изтрил и петте си публикации за чумата в Иркутска област.

Администрацията на Байкалск, град в Иркутска област, публикува на 3 октомври съобщение в Telegram, в което призовава жителите да не пътуват до Шелехов.

„Поради неофициална информация за потвърден случай на чума при човек в град Шелехов, ви молим да ограничите посещенията в Шелехов и близките населени места, докато не се изяснят обстоятелствата около тази заплаха", се казва в съобщението на администрацията на град Байкалск.

Публикацията беше изтрита два часа по-късно, съобщава „Люди Байкала".

„Роспотребнадзор" категорично отрича наличието на епидемия от чума в региона.

На 4 октомври агенцията съобщи, че Шипилова е починала от „пневмония от неуточнена форма" и увери, че „санитарно-епидемиологичната обстановка в Иркутската област и градовете Иркутск и Шелехов е стабилна".

Въпреки това, според сайта на опозицията в изгнание People of Baikal, лекарите в региона говорят открито за чума.

Местните жители съобщават, че са виждали хора в лични предпазни средства, включително защитни костюми и маски, а от работниците в алуминиевите заводи в Иркутск и персонала в детските градини се изисква да носят маски.

Според вестник The Times онлайн търсенията на думата „чума" на руски са се увеличили с 5 000 процента в сравнение със същия период миналата година.

Според съобщенията до пет болници в района на Иркутск са в „епидемичен" режим, като на стотици служители и пациенти е забранено да напускат сградите.