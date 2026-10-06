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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23684007 www.24chasa.bg

Американска гражданка е арестувана за шпионаж край военноморска база на Крит

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Военната база в Суда на остров Крит Снимка Архив

Американска гражданка е била арестувана за шпионаж на гръцкия остров Крит, съобщава телевизия „Скай". По информация на медията жената е била задържана в неделя в района на военноморската база в Суда, докато е правела снимки.

Властите са установили, че задържаната е 37-годишна гражданка на САЩ.

Според сайта zarpanews.gr , цитиран от БТА, при нея са били открити три фотоапарата, които могат да бъдат монтирани на статив, обективи и шест фотографски ленти.

Жената е била освободена, като е насрочено редовно заседание на съда, на което да бъде разгледана мярката ѝ.

Военната база в Суда на остров Крит Снимка Архив

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