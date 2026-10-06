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Унгария изрази пълна солидарност с България след атаката срещу кораби в Черно море

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Петер Мадяр, Снимка: СНИМКА: личен профил във Фейсбук

Министър-председателят на Унгария Петер Мадяр увери България в пълната солидарност на Унгария по повод атаката в Черно море, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

"Призори два търговски кораба бяха ударени при атака с дрон в българските териториални води на Черно море. Унгария уверява България в своята пълна солидарност", заяви Петер Мадяр в социалните мрежи.

Според съобщения в местни медии един кораб е потънал, а друг е бил повреден в резултат на атака с дрон в Черно море, край бреговете на България. Информацията сочи, че в инцидента са участвали търговски кораби. Все още не е известно дали има пострадали. Провеждат се спасителни дейности, отбелязва МТИ, цитирана от БТА.

Петер Мадяр,

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