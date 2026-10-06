Зеленски: Русия атакува двата кораба край България

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски обвини Москва за ударите срещу кораби на 70 мили от бреговете на България.

"Абсолютно недопустима атака в българската изключителна зона. Абсолютно грубо показване на международното право и морското дело", така коментира поразените с дронове кораби в извънредната икономическа зона на България по-рано днес премиерът Румен Радев.

"Ако не се сложи край навреме на тази война, тя ще продължи да разширява просърансъвения си обхват и да повишава риска дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се разширява, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове - абсолютно недопустимо", заяви още той.

Вчера разузнавателен самолет на НАТО кръжа над басейна на Черно море. Наличието на подобни въздухоплавателни средства винаги досега бе съпровождано от украински атаки срещу свободата на корабоплаването в Черно море.

Такъв бе случаят и с танкер KAIROS, поразен в ИИЗ на Турция и изоставен край България.

Към момента не може да бъде изключена версията за операция под фалшив флаг срещу двата търговски кораба, съобщава Maritime.bg.