ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеевски: Радев еднолично дължи отговор за кризата ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23684187 www.24chasa.bg

Кремъл: Ядрени оръжия или американска база в Литва ще предизвикат реакция

1668
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Кремъл предупреди, че решението на Литва да премахне конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия може да доведе до нова ескалация в региона, предаде Ройтерс.

Литовският парламент подкрепи премахването на забраната на първото от двете необходими гласувания за промяна на конституцията.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на собствената си сигурност, ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база. Вилнюс вече отправи искане към Вашингтон за такова постоянно военно присъствие.

В същото време Кремъл отхвърли предупрежденията на ръководителя на германското външно разузнаване Мартин Йегер за нарастващ риск Германия да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. По думите на Кремъл тези предупреждения са неоснователни и имат за цел да оправдаят увеличаването на разходите за отбрана, пише БТА.

Йегер заяви ден по-рано, че рискът от пряк конфликт се увеличава, и обвини Русия, че засилва действията си срещу европейските демокрации.

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха