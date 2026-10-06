Кремъл: Ядрени оръжия или американска база в Литва ще предизвикат реакция

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Кремъл предупреди, че решението на Литва да премахне конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия може да доведе до нова ескалация в региона, предаде Ройтерс.

Литовският парламент подкрепи премахването на забраната на първото от двете необходими гласувания за промяна на конституцията.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на собствената си сигурност, ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база. Вилнюс вече отправи искане към Вашингтон за такова постоянно военно присъствие.

В същото време Кремъл отхвърли предупрежденията на ръководителя на германското външно разузнаване Мартин Йегер за нарастващ риск Германия да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. По думите на Кремъл тези предупреждения са неоснователни и имат за цел да оправдаят увеличаването на разходите за отбрана, пише БТА.

Йегер заяви ден по-рано, че рискът от пряк конфликт се увеличава, и обвини Русия, че засилва действията си срещу европейските демокрации.