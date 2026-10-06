ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеевски: Радев еднолично дължи отговор за кризата ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23684232 www.24chasa.bg

Русия приветства предложението на Тръмп за сътрудничество след смъртта на руска лаборантка

876
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: Twitter/@ArthurM40330824

Русия приветства предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за съдействие след смъртта на служител в руския институт за изследване на чумата, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Песков посочи, че руската служба за здравен надзор "Роспотребнадзор" следи случая и ще предоставя допълнителна информация при постъпването ѝ, като същевременно следи развитието на ситуацията след смъртта на лабораторния служител.

Русия е готова да съдейства на Вашингтон за овладяване на огнища на инфекциозни заболявания в САЩ, заяви руската служба.

"Русия е готова да предостави на американската страна специалисти, лабораторно оборудване, както и средства за диагностика и профилактика", посочиха от службата, като се позоваха на скорошни случаи на инфекциозни заболявания в САЩ, включително морбили и един смъртен случай от чума, пише БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: Twitter/@ArthurM40330824

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха