Фон дер Лайен за ударените кораби: Развитието на събитията е много тревожно. Солидарни сме

Ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Атаките срещу гражданското корабоплаване са недопустими. Изразяваме пълна солидарност с нашите държави-членки по източния фланг. Това заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своя публикация в социалната мрежа "Екс" относно поразените с дронове два кораба в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море.
"Търговски кораби и невинни екипажи стават мишени, като вече има жертви в морето.
Днес два търговски кораба бяха ударени в икономическата зона на България в Черно море.
Това се случва само ден след като турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потъна край румънското крайбрежие.
Макар точните обстоятелства около тези инциденти все още да се изясняват, развитието на събитията е много тревожно", посочва още тя.
The situation in the Black Sea is increasingly concerning. Commercial ships – and innocent crews – are being targeted, with lives already lost at sea. Today, two commercial vessels were hit in Bulgaria’s economic zone in Black Sea. This comes just one day after a Turkish ship carrying Ukrainian grain was struck and sunk off the Romanian coast. While exact circumstances of these incidents are still being established, the developments are very concerning. Attacks on civilian shipping are unacceptable. We stand in full solidarity with our Member States on the Eastern flank.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 6, 2026