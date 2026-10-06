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Фон дер Лайен за ударените кораби: Развитието на събитията е много тревожно. Солидарни сме

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Урсула фон дер Лайен СНИМКА: фейсбук, личен профил

Ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Атаките срещу гражданското корабоплаване са недопустими. Изразяваме пълна солидарност с нашите държави-членки по източния фланг. Това заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своя публикация в социалната мрежа "Екс" относно поразените с дронове два кораба в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море. 

"Търговски кораби и невинни екипажи стават мишени, като вече има жертви в морето.

Днес два търговски кораба бяха ударени в икономическата зона на България в Черно море.

Това се случва само ден след като турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потъна край румънското крайбрежие.

Макар точните обстоятелства около тези инциденти все още да се изясняват, развитието на събитията е много тревожно", посочва още тя. 

Урсула фон дер Лайен СНИМКА: фейсбук, личен профил

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