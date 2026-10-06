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Арестуваха шефа на партия ЛАОС Филипос Кампурис и съпругата му за измама с осигурителни вноски

Бойка Атанасова, Атина

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Председателят на гръцката партия ЛАОС Филипос Кампурис и съпругата му са сред осемте задържани при мащабна полицейска операция в района на Атина. Разследването е за предполагаема схема за измама на Националния осигурителен фонд на Гърция. Според гръцки медии двамата са сочени за предполагаеми ръководители на организацията.

По първоначални данни схемата действала от 2021 г. Според разследването били създавани фирми на името на подставени лица, които не внасяли дължимите осигурителни вноски. Когато задълженията се натрупвали, дружествата били закривани, а дълговете оставали неплатени.

Щетите за осигурителния фонд се оценяват на над 1,5 млн. евро. Сред задържаните има счетоводители, предприемачи и лица, използвани като подставени собственици. Операцията и разследването продължават.

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