Германците масово подават заявления за отказ от военна служба по съвест

Броят на заявленията за отказ от военна служба по съвест в Германия е нараснал рязко, като само през първите осем месеца на тази година са подадени над 12 000 молби, предаде ДПА, като се позова на данни на Федералната служба за семейството и гражданското общество БАФзА (BAFzA).

Между януари и края на август са постъпили общо 12 102 заявления, съобщиха медийните групи "Функе" и РНД, позовавайки се на говорителка на службата.

Това е повече от три пъти над общия брой от 3879 заявления, подадени през цялата 2025 г. Увеличението е особено рязко през последните месеци – в края на юни заявленията са били 5862, което означава, че само за два месеца броят им се е увеличил повече от два пъти.

Ръстът идва на фона на засилените опасения за сигурността и новия закон за военната служба в Германия, който влезе в сила на 1 януари.

Основен елемент от него са задължителните медицински прегледи за младежите, родени през 2008 г. или по-късно. Целта е да бъдат привлечени повече доброволци и да се увеличи числеността на въоръжените сили. Ако поставените цели за набиране на военнослужещи не бъдат постигнати, парламентът може да реши да въведе наборна военна служба според нуждите на армията.

Задължителната военна служба в Германия е преустановена от 2011 г., но продължава да е предвидена в Основния закон на страната. Запазва се и правото на отказ от военна служба по съображения на съвестта.

Федералната служба съобщи още, че получава голям брой неправилно подадени заявления, които не могат да бъдат приети и се връщат, без да бъдат разглеждани, пише БТА.

Според ведомството причината е разпространяването на невярна или подвеждаща информация, включително в социалните мрежи, за начина на подаване на заявленията и изискванията към тяхното съдържание.