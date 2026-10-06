Турският износ за България нарасна с 16% до 3,9 млрд. долара

България запазва второто си място по отношение на данните за износа на Турция към държавите, с които граничи. Това показват данните за периода от началото на 2026 г. до септември, съобщи Анадолската агенция. Според тях износът за България през посочения период възлиза на 3,9 млрд. долара и е нараснал с 16 процента на годишна база.

Първенецът също остава без промяна и това е Ирак, към който Турция е изнесла стоки и услуги за 6,7 млрд. долара. На трето място е Гърция, към която износът е за 2,6 млрд. долара, а на четвърто – Грузия с 2,2 млрд. долара.

Данните за ръста на турския износ за същия период в процентно изражение показват, че най-много той е нараснал за Грузия, като ръстът е от 19,6 процента. Сирия заема второ място с ръст от 19 процента, а с България – трето с 16 процента. Ръстът на износа на Турция към съседни държави за периода януари – септември 2026 г. е с 3,2 на сто и е достигнал 20,9 млрд. долара.

Цялостният ръст на турския износ за същия период е с 5,2 на сто и възлиза на 210,973 млрд. долара.

Към съседните държави са изнасяни най-много химически продукти. На второ място се нареждат зърнените култури, бобовите растения, маслодайните семена и производните продукти, а на трето място – мебелите, хартията и дървесината. На последно място се нареждат декоративните растения, пише БТА.