Тувалу подготвя преселване на населението заради покачването на морското равнище

Около десетина лидери, повечето от тихоокеански държави, посетиха океанския архипелаг Тувалу, за да се убедят лично в изчезването на някога изобилна екосистема вследствие на климатичните промени, предаде Франс прес.

Посещението беше организирано в рамките на подготвителната среща за конференцията КОП31, която се провежда на Фиджи до четвъртък, и цели да насочи вниманието към конкретните последици от климатичните промени в Тихоокеанския регион.

Между покачването на морското равнище, което застрашава жилищата, и повишаването на температурите, водещо до избелване на коралите, Тихият океан е сред регионите, които са най-силно засегнати от глобалното затопляне. Тувалу вече подготвя евентуално преселване на своите около 10 600 жители, в случай че страната бъде погълната от океана.

„Целта на това събитие е вие, лидерите, да можете лично да изпитате и усетите климатичните промени, като се окажете на първа линия пред последствията от тях", заяви премиерът Фелети Тео.

Само малък брой лидери обаче, сред които и австралийският премиер Антъни Албанезе, предприеха няколкочасовото пътуване до кораловия архипелаг.

Във Фунафути, столицата на Тувалу, стотици хора, облечени в традиционни носии и увенчани с цветни венци, се събраха, за да посрещнат гостите. Те бяха придружени от малка група журналисти.

Делегацията посети проекта на Тувалу за адаптация на крайбрежната зона, чиято цел е да смекчи последиците от покачването на морското равнище, а след това проведе среща с местни жители.

"Нашите общности не искат милостиня", подчерта премиерът на Фиджи Ситивени Рабука, съорганизатор на срещата.

"Те искат система, която да може достатъчно бързо да осигури защита в условията на задълбочаваща се климатична криза", добави той. "Това е глобално предизвикателство, на което всички трябва да отговорим", подчерта той.

Австралия играе водеща роля в подготовката на КОП31, но днес Антъни Албанезе беше подложен на критики от съветник на правителството на Тувалу. Той го обвини в неуважение и заяви, че Австралия е надхвърлила ролята си по време на посещението.

Австралия и Тувалу подписаха през 2023 г. т.нар. Съюз Фалепили, безпрецедентен двустранен договор, който свързва управлението на климатичните промени, човешката мобилност и сигурността. Сред резултатите от него е създаването на нова категория австралийски визи за жителите на архипелага, заплашен от потапяне.

Разговорите в Тувалу трябва да подготвят почвата за КОП31, голямата световна конференция на ООН за климата, планирана за ноември в Анталия, в Турция.

Основен приоритет за лидерите на тихоокеанските държави е запазването на целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C и подчертаването на въздействието на повишаващите се температури върху океаните.

Най-високата точка на столицата Фунафути се намира едва на около два метра над морското равнище. Два от деветте острова на Тувалу вече са в голяма степен потопени, а през 2024 г. морска гореща вълна е унищожила около 99,9% от коралите, пише БТА.

"Човек може да плува с часове покрай риф в лагуната и да вижда само скелети на корали, един след друг. Всичко е мъртво", разказва морският биолог Остин Боудън-Кърби, който е посетил Тувалу миналата година, за да документира щетите. "Самата система, която е създала тези острови, е изчезнала. Причината не е замърсяване. Не е и прекомерен риболов. Това е просто пряка последица от климатичните промени", добавя той.

Ученият Раджнийл Сингх, който работи на място, заяви, че климатичните промени вече оказват влияние върху хранителните ресурси на населението на Тувалу.