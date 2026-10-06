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Тувалу подготвя преселване на населението заради покачването на морското равнище

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Тувалу Снимка: Pixabay

Около десетина лидери, повечето от тихоокеански държави, посетиха океанския архипелаг Тувалу, за да се убедят лично в изчезването на някога изобилна екосистема вследствие на климатичните промени, предаде Франс прес.

Посещението беше организирано в рамките на подготвителната среща за конференцията КОП31, която се провежда на Фиджи до четвъртък, и цели да насочи вниманието към конкретните последици от климатичните промени в Тихоокеанския регион.

Между покачването на морското равнище, което застрашава жилищата, и повишаването на температурите, водещо до избелване на коралите, Тихият океан е сред регионите, които са най-силно засегнати от глобалното затопляне. Тувалу вече подготвя евентуално преселване на своите около 10 600 жители, в случай че страната бъде погълната от океана.

„Целта на това събитие е вие, лидерите, да можете лично да изпитате и усетите климатичните промени, като се окажете на първа линия пред последствията от тях", заяви премиерът Фелети Тео.

Само малък брой лидери обаче, сред които и австралийският премиер Антъни Албанезе, предприеха няколкочасовото пътуване до кораловия архипелаг.

Във Фунафути, столицата на Тувалу, стотици хора, облечени в традиционни носии и увенчани с цветни венци, се събраха, за да посрещнат гостите. Те бяха придружени от малка група журналисти.

Делегацията посети проекта на Тувалу за адаптация на крайбрежната зона, чиято цел е да смекчи последиците от покачването на морското равнище, а след това проведе среща с местни жители.

"Нашите общности не искат милостиня", подчерта премиерът на Фиджи Ситивени Рабука, съорганизатор на срещата.

"Те искат система, която да може достатъчно бързо да осигури защита в условията на задълбочаваща се климатична криза", добави той. "Това е глобално предизвикателство, на което всички трябва да отговорим", подчерта той.

Австралия играе водеща роля в подготовката на КОП31, но днес Антъни Албанезе беше подложен на критики от съветник на правителството на Тувалу. Той го обвини в неуважение и заяви, че Австралия е надхвърлила ролята си по време на посещението.

Австралия и Тувалу подписаха през 2023 г. т.нар. Съюз Фалепили, безпрецедентен двустранен договор, който свързва управлението на климатичните промени, човешката мобилност и сигурността. Сред резултатите от него е създаването на нова категория австралийски визи за жителите на архипелага, заплашен от потапяне.

Разговорите в Тувалу трябва да подготвят почвата за КОП31, голямата световна конференция на ООН за климата, планирана за ноември в Анталия, в Турция.

Основен приоритет за лидерите на тихоокеанските държави е запазването на целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C и подчертаването на въздействието на повишаващите се температури върху океаните.

Най-високата точка на столицата Фунафути се намира едва на около два метра над морското равнище. Два от деветте острова на Тувалу вече са в голяма степен потопени, а през 2024 г. морска гореща вълна е унищожила около 99,9% от коралите, пише БТА.

"Човек може да плува с часове покрай риф в лагуната и да вижда само скелети на корали, един след друг. Всичко е мъртво", разказва морският биолог Остин Боудън-Кърби, който е посетил Тувалу миналата година, за да документира щетите. "Самата система, която е създала тези острови, е изчезнала. Причината не е замърсяване. Не е и прекомерен риболов. Това е просто пряка последица от климатичните промени", добавя той.

Ученият Раджнийл Сингх, който работи на място, заяви, че климатичните промени вече оказват влияние върху хранителните ресурси на населението на Тувалу.

Тувалу Снимка: Pixabay

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