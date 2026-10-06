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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23684692 www.24chasa.bg

Задържаха бившия шеф на германското разузнаване за шпионаж

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снимка: РОЙТЕРС

Бившият ръководител на германската Федерална разузнавателна служба Август Ханинг е задържан по подозрения за шпионаж и престъпления срещу държавната сигурност. Това съобщиха от Федералната прокуратура на Германия.

Ханинг беше ръководител на Федералната разузнавателна служба (ФРС) от декември 1998 г. до ноември 2005 г.

Според публикацията прокуратурата твърди, че Ханинг е купувал секретна информация от бивш служител на външното разузнаване и е възнамерявал да я продаде като част от консултантската си дейност. 

Разследването е започнало, след като са били открити данни за предполагаемо изтичане на разузнавателни доклади, предназначени за канцлерството, съобщи „Билд“.

Ханинг е бил арестуван в Бад Тьолц-Волфратсхаузен в Южна Германия, съобщи БТА. Арестуван е и негов бивш помощник, идентифициран само като Манфред Д.

Прокуратурата не е разкрила в полза на коя държава двамата са заподозрени в шпионаж. 

 

снимка: РОЙТЕРС

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