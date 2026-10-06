Отварят днес сейфа на Йоргос Мазонакис по разпореждане на властите

Сребърният сейф, иззет от дома на Йоргос Мазонакис във Вула, се очаква да бъде отворен днес в Поддирекцията за сигурност в Атина, в присъствието на прокурор и адвокат на певеца. Според гръцките медии семейството му няма възражения срещу проверката.

Разследващите се надяват вътре да открият документи или лични записки, които да помогнат за изясняване на обстоятелствата около смъртта му.

Публикации споменават и възможността в сейфа да има ръкописни бележки. Твърденията за дневник, завещание, пари или конкретни медицински записи обаче засега не са потвърдени. Съдържанието ще стане ясно едва след отварянето и описването на намереното от разследващите.

Към момента няма официално установена причина за смъртта на Мазонакис. Първоначалната аутопсия не е дала категоричен отговор и причината е определена като неуточнена. Затова бяха назначени токсикологични и хистологични изследвания.

Според съобщения в гръцки медии първите токсикологични данни сочат наличие на пропофол в организма му. Това обаче не доказва, че веществото е причинило смъртта. Лабораторията в Солун е поискала допълнителна проба, за да направи количествен анализ и да установи концентрацията. Пълните резултати и експертната им оценка все още се очакват.

Паралелно гръцки медии съобщават за търсения в телефон на обвиняемата лекарка, свързани с пропофол и мидазолам, както и с възможни усложнения при прилагането им.

При ново претърсване на дома на певеца на 2 октомври са иззети телефони, два лаптопа и таблет, които също ще бъдат изследвани. Съдържанието на сейфа и данните от устройствата ще бъдат преценени заедно с медицинските и лабораторните резултати. Едва след това разследващите ще могат да направят извод за причината за смъртта и евентуалната връзка с приложени лекарства или проведена медицинска процедура.