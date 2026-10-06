Белгия определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море

Белгийският външен министър Максим Прево определи като "тревожни" ударите по търговски кораби в Черно море след случаите от днес и вчера край бреговете на България и Румъния.

Тези случаи са дълбоко тревожни, Белгия е съпричастна с двете държави, написа той в социалната мрежа "Екс". Цивилните кораби и техните екипажи трябва да бъдат защитени, свободното корабоплаване в Черно море трябва да се запази, добави той.

Прево отбеляза, че въпросът е свързан със сигурността на доставките на храни. Украйна е силно зависима от износа на зърно през Черно море, а когато се извършват удари срещу кораби, пристанища и пътища, това зърно не достига световния пазар, добавя министърът. Той отчита, че отраженията се усещат при цените на храните не само в Европа, пише БТА.