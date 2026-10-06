Петима ранени и повредени автомобили при руски удари по магистрала в Одеска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима души бяха ранени при атаки по магистрала в Одеска област днес, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"Руснаците нанесоха серия удари по магистрала в Одеска област днес. По първоначални данни петима души са ранени. Двама от тях са хоспитализирани, състоянието на единия от тях е изключително тежко. Лекарите им оказват необходимата помощ и се борят за живота и здравето на всички", подчертава се в съобщението на Олег Кипер.

Щети са нанесени на камиони и леки коли.

Съответните служби отстраняват последиците от атаките по магистралата, пише БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.