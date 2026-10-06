24-годишен мигрант получи смъртна присъда за коментар във Фейсбук в Саудитска Арабия

Аноджан Сивараса, 24-годишен работник мигрант от Шри Ланка, беше осъден на смърт в Саудитска Арабия по обвинение в богохулство срещу исляма и пророка Мохамед заради коментар, който е публикувал във Фейсбук, предаде Би Би Си.

„Моля за милост за грешките, които е извършил синът ми. Моля, простете му и ни го върнете", каза през сълзи майката на Аноджан - Расаманикам Йогалакшми.

Случаят предизвика широк обществен отзвук в Шри Ланка, като из цялата страна започнаха да се събират подписи за отмяна на смъртната му присъда. Редица политически партии и правителствени органи положиха съвместни дипломатически усилия, за да се потърси снизхождение от страна на съда.

Въпреки това от 28 септември семейството на Аноджан не е получавало никаква информация за състоянието му. Правителството на Шри Ланка е поискало от семейството да се въздържа от публични коментари, докато се полагат дипломатически усилия за спасяване на живота на Аноджан.

Саудитските власти не са оповестявали официална дата за екзекуцията и засега не е ясно дали смъртната присъда ще бъде изпълнена. В Саудитска Арабия неведнъж са били извършвани екзекуции, без да се известяват предварително семействата на осъдените или посолствата на родните им страни. Информацията за смъртните присъди се предоставя едва след изпълнението им.

Наказателното преследване срещу Аноджан е започнало след спор в социалните медии по повод инцидент по време на хиндуистко поклонение в Шри Ланка. В края на юни в социалните мрежи се появиха кадри, на които се вижда как млад мюсюлманин рита куче, вървящо след хиндуистки поклонници. Масово споделяното видео предизвика религиозни спорове в интернет.

Аноджан е участвал в една от дискусиите по темата във Фейсбук и е реагирал на обиден коментар на потребител по адрес на хиндуистко божество с оскърбителни думи за пророка Мохамед.

Въпреки че Аноджан е побързал да изтрие поста си и е заснел и публикувал видео, в което се извинява за думите си, работодателят му и властите в Саудитска Арабия са получили скрийншот от коментара му за исляма и пророка Мохамед и в края на юли младият мъж е бил арестуван. В хода на разследването полицията е иззела личните му мобилни устройства, а профилите му в социалните мрежи са били изтрити от саудитските власти.

„Хората в Саудитска Арабия не знаеха нищо за този случай. Сънародници от Шри Ланка изпратиха имейли до компанията, в която работеше брат ми. Дори не искам да споменавам кои са тези хора", заяви за Би Би Си братът на Аноджан, Хамсидан Сивараса. Според Хамсидан властите в Саудитска Арабия са били уведомени от компанията, в която е работил 24-годишният мъж.

Съд в Ал Ахса първоначално осъжда Аноджан на пет години затвор и глоба в размер на 3 млн. саудитски риала (около 800 хил. долара).

Според министъра на външните работи на Шри Ланка Виджита Херат, подадената от името на Аноджан жалба с искане за намаляване на присъдата му е била отхвърлена.

Делото претърпя драстичен обрат на 17 септември, след като саудитски прокурори подават жалба с искане Аноджан да бъде съден съгласно шариатското право, а не саудитското законодателство срещу киберпрестъпленията. Апелативният съд уважава искането на прокуратурата и постановява смъртна присъда.

Министерството на външните работи на Шри Ланка потвърди, че предприема всички възможни мерки, за да помогне на Аноджан.

На 21 септември семейството му се срещна с президента Анура Кумара Дисанаяке. Държавният глава увери роднините на осъдения на смърт мъж, че правителството ще осъществи контакт със саудитските власти по дипломатически канали и ще направи всичко възможно за помилването на Аноджан.

Случаят предизвика и междурелигиозна подкрепа. Висши будистки и индуистки религиозни лидери връчиха меморандум на президентския секретариат, в който призовават за спешна държавна намеса.

Очаква се четиричленна юридическа делегация от Шри Ланка тази седмица да посети Саудитска Арабия, за да се срещне с адвокатите на Аноджан.

Комуникацията между Аноджан и семейството му е напълно прекъсната. В саудитските затвори осъдените на смърт обикновено нямат право на лични мобилни устройства. Телефонни разговори се осъществяват по строго установен ред и под надзора на затворническата администрация.

Правозащитните организации многократно са изразявали загриженост относно тежките присъди за изказвания в интернет в Саудитска Арабия. През юли 2023 г. Мохамед Ал Гамди, пенсиониран саудитски учител, беше осъден на смърт заради коментари, които е правил в различни социални мрежи.

„Смъртната присъда срещу Мохамед бин Насер ал Гамди... е абсурдна", заяви тогава Филип Лутер от международната правозащитна организация „Амнести Интернешънъл". Лутер отбеляза, че Ал Гамди е имал два анонимни профила в „Туитър" с общо 10 последователи, пише БТА.

Впоследствие присъдата на Ал Гамди бе променена на 30 години затвор.

Според Международната организация по миграция (МОМ) в Саудитска Арабия има над 10 милиона чуждестранни работници. Правозащитни организации подчертават, че нископлатените мигранти са изложени на особени рискове в саудитската правна система поради езиковите бариери и липсата на адекватна адвокатска помощ.

В Саудитска Арабия се произнасят много повече смъртни присъди за престъпления, свързани с наркотици или за убийства, отколкото за богохулство.