Рубио: Исландия е ключова за регионалната сигурност на фона на растящото напрежение

Исландия e "ключов преден пост" за сигурността на фона на нарастващото напрежение в рaйонa, заяви днес държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на посещение на северноатлантическия остров, предаде Франс прес.

"Исландия даде възможност на въоръжените сили на САЩ да демонстрират сила и чрез съвместно сътрудничество, използващо вашата територия, въздушно пространство и води, ни осигури ключов преден пост за наблюдение на тайни дейности и за възпиране на противници от навлизане във вашата суверенна територия и тази на нашите общи съюзници", заяви Рубио на пресконференция.

Той посочи също, че е важно САЩ и Исландия да продължат сътрудничеството си в сферата на сигурността. Държавният секретар отбеляза, че Съединените щати са отворени за по-тясно военно сътрудничество с Исландия, като обясни, че заплахите за региона не се ограничават само до военни рискове, а включват и икономически натиск.

Той обаче омаловажи вероятността Съединените щати да подпишат нови споразумения за свободна търговия в обозримо бъдеще. Запитан за евентуално търговско споразумение с Исландия, той заяви, че "ерата на споразуменията за свободна търговия вероятно няма да продължи в обозримо бъдеще". "Имам предвид не само с Исландия, а по принцип, в по-широк план", добави Рубио, цитиран от Ройтерс и БТА.

От своя страна външният министър на Исландия Торгердур Катрин Гунарсдотир заяви, че страната поддържа много добри отношения със САЩ и иска да продължи да ги развива.