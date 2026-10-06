Зеленски: Русия готви масиран удар

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната подготвя мерки за противодействие на руските приготовления за мащабен удар и изпълнява приоритетни задачи в отговор на руската операция, насочена срещу украинската логистична мрежа, предаде Укринформ, като цитира изявление в Телеграм.

Агенцията отбелязва, че украинският държавен глава е направил това изявление след съвещание с представители на правителството, военното командване и други служби.

"Представители на правителството, съвместно с регионалните власти, подготвиха допълнителни логистични решения в отговор на руската операция срещу украинската логистика. Днес получихме актуализирани разузнавателни данни за подготовката на Русия за масиран удар. Подготвяме ответни мерки. Определихме крайни срокове за значителна част от задачите, най-приоритетните вече се изпълняват", написа той.

Същевременно Зеленски съобщи, че министърът на отбраната и командващият Военновъздушните сили са докладвали за разполагането на средства за противовъздушна отбрана и за организацията на отбранителни линии за защита на определени ключови обекти.

"Осигуряваме необходимите боеприпаси за Ф-16, системи за прехващане и ракети прехващачи. Най-трудният въпрос остава защитата срещу балистични ракети, а наличието на тези доставки зависи изцяло от нашите партньори. Работим с тях ежедневно", заяви той, цитиран от БТА.

Президентът също така съобщи, че през последните 24 часа руски сили са атакували няколко украински болници, включително в Краматорск и Кривой Рог. Съответните служби са реагирали незабавно. Той подчерта значението на бързите действия на украинската Държавна служба за извънредни ситуации (ДСНС), която отговаря своевременно на подобни инциденти във всички региони на страната.

Подразделения на украинските сили за отбрана са нанесли удари по руски телекомуникационен възел, армейски команден пункт и складове, съдържащи дронове и боеприпаси, припомня Укринформ.