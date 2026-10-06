Макрон гледа тест на френска модернизирана ядрена ракета: Посланието бе отправено (Видео)

Министерството на въоръжените сили на Франция заяви, че е провело първото тестово изстрелване от подводница на балистична ракета от последно поколение M51.3, предаде Ройтерс.

С това Париж подчерта ядрената си сила за възпиране на фона на засиленото напрежение с Русия, отбелязва британската новинарска агенция.

Ракетата M51.3, която не е била оборудвана с бойна глава, е изстреляна край бреговете на Бретан като част от операция за удостоверяване на капацитета на атомната подводница „Вижилан“ да използва оръжието след мащабен ремонт, пише в изявление на френското министерство.

В текста се добавя, че изстреляната ракета не е била оборудвана с бойна глава и че изпитанието е било проведено при строго съблюдаване на международните правила.

Въпреки че в съобщението не се споменава Русия, изпитанието се провежда седмица след като Кремъл предупреди Запада да не ескалира конфликта около Украйна, изолирайки руския ексклав Калининград. Русия посочи, че е готова да прибегне до ядрените си оръжия, ако НАТО се опита да изолира ексклава ѝ, който се намира между Полша и Литва.

НАТО заяви, че нито едно от нейните „учения или дейности не представлява заплаха за територията на Руската федерация“.

Руският президент Владимир Путин също подчерта, че Москва няма планове да атакува която и да е европейска страна.

„Днес ние сме по-силни. Посланието бе отправено ясно и категорично към всички, които трябва да го чуят“, заяви френският държавен глава Еманюел Макрон във видео, публикувано в социалната мрежа Екс. На кадрите се вижда и как Макрон наблюдава изстрелването на ракетата.

През март той заяви, че Франция ще разшири ядрения си арсенал и обяви началото на инициатива, предлагаща съвместни военни учения на европейските партньори, краткосрочно разполагане на средства с ядрена способност на територията на съюзниците и задълбочаване на консултациите.

Париж отделя около 5,6 млрд. евро годишно за поддържката на своите 290 ядрени оръжия, които могат да се изстрелват по въздух и по вода. Франция разполага с четвъртия по големина арсенал в света. Великобритания има 225 ядрени бойни глави, а Русия и САЩ разполагат с по над 5000.

M51.3 е най-новата версия на ракетата, която влезе в експлоатация през октомври 2025 г. като част от модернизацията на френския ядрен отбранителен потенциал. Париж не разкрива какъв обсег има M51.3. Според публично достъпните оценки за „семейството“ M51 като цяло могат да поразяват цели, отдалечени на около 9000 км или повече. Френските власти са казвали, че последната версия на тази ракета може да изминава и по-голямо разстояние.

Франция поддържа ядрен арсенал от ракети с въздушно и морско базиране и разполага с четири подводници, способни да изстрелват балистични ракети.