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Индия: 12 са ранени при атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток

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СНИМКА: Ройтерс (Кадърът е илюстративен)

Индия съобщи, че 12 членове на екипажа на плаващ под панамски флаг петролен танкер са били ранени при нападение в Ормузкия проток, предаде Франс прес.

"Осъждаме нападението, извършено по-рано днес срещу плаващия под панамски флаг търговски кораб "Ем Ти Он Пийс" (MT On Peace), който бе ударен от снаряд, докато преминаваше през Ормузкия проток“, се казва в изявление на индийското Министерство на външните работи.

От Mинистерството уточниха, че екипажът на танкера се е състоял от 19 души, включително 17 индийци, като 11 от ранените са индийски граждани.

С помощта на властите в Оман ранените са евакуирани и получават медицинска помощ.

Миналия месец индийски моряк загина при нападение срещу товарен кораб, също край бреговете на Оман, пише БТА. 

"Продължаващите атаки срещу корабоплаването в региона са повод за сериозна загриженост за Индия. Потвърждаваме призива си за незабавно прекратяване на тези нападения в името на мира и стабилността в региона", се посочва още в изявлението на Министерството.

СНИМКА: Ройтерс (Кадърът е илюстративен)

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