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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23685893 www.24chasa.bg

Катар: Продължават преговорите между САЩ и Иран

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Катар СНИМКА: Pixabay

Преговорите между САЩ и Иран продължават, заяви говорител на Министерството на външните работи на Катар - една от страните, които действат като посредник между Вашингтон и Техеран, предаде Франс прес.

"Преговорите между САЩ и Иран, както и обменът на послания между различните страни, продължават чрез Катар и неговите регионални партньори. Мащабът на този конфликт и тежката цена, която светът плаща, ни принуждават да направим всичко възможно, за да сложим незабавен край на войната чрез решение, постигнато с преговори", заяви катарският говорител. 

Междувременно бе съобщено, че емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани се е срещнал днес Доха с иранския министър на вътрешните работи Ескандар Момени, за да обсъдят "усилията за намаляване на регионалното напрежение".

През последните седмици се наблюдава затишие в конфликта между САЩ и Иран, а диалогът между американски и ирански представители беше възобновен в края на септември в Ню Йорк, в кулоарите на Общото събрание на ООН. Тогава Иран предложи план за повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни. Предложението обаче отхвърлено от президента на САЩ Доналд Тръмп, който не изключи възможността за бъдещи удари срещу Иран, отбелязва АФП, цитирана от БТА. 

Същевременно Вашингтон засили икономическия си натиск върху Техеран, като наложи нови санкции върху авиационния сектор на страната.

Катар СНИМКА: Pixabay

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