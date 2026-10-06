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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23686285 www.24chasa.bg

Русия е атакувала мост над Днепър в Киев

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Русия Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Руските сили поразиха с дронове Северния мост в Киев, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Министерството на отбраната на Русия.

В текста се посочва, че съоръжението се е използвало за транспортиране на войски. Руското ведомство не уточнява кога е била извършена атаката.  

Междувременно назначеният от Москва губернатор на контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна Леонид Пасечник съобщи за четирима убити и двама ранени при украински атаки с дронове срещу леки автомобили и камиони в т.нар. Луганска народна република. Информацията не може да бъде потвърдена чрез независим източник и засега няма коментар от украинска страна, пише БТА. 

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