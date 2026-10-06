Иран прие закон, забраняващ интервютата за враждебни медии

Иранският парламент прие закон, забраняващ на иранските граждани да дават интервюта или да участват в дискусии с медии или медийни личности, определени от държавата като "враждебни", съобщи полуофициалната агенция, цитирана от ДПА.

Депутатите одобриха ограничението в рамките на парламентарно заседание, като част от законопроект за противодействие на чуждото влияние. Съгласно новото законодателство иранските граждани няма да имат право да участват в интервюта, дебати или дискусии, организирани от телевизионни канали, радиостанции, уебсайтове или лични профили в социалните мрежи, които иранското разузнаване официално е определило като враждебни.

Забраната ще обхваща и чуждестранни медийни организации, притежавани, управлявани или финансирани от държави, смятани за враждебни като САЩ или Израел.

Законът ще се прилага към всички ирански граждани, независимо дали живеят в Иран или чужбина. Държавните служители и представителите на властите се освобождават от тези ограничения, пише БТА.

Нарушителите ще подлежат на наказания от "шеста степен" по Ислямския наказателен кодекс на Иран, които могат да включват лишаване от свобода за срок от шест месеца до две години, парични глоби, бой с камшик по преценка на съда или лишаване от определени социални и граждански права.

Иранското правителство поддържа позицията, че някои медии действат като продължения на разузнавателните служби на враждебни държави и че сътрудничеството с тях представлява заплаха за националната сигурност. Международни правозащитни организации критикуват подобни ограничения като опит за ограничаване на достъпа до независими медии и за възпрепятстване на отразяването на събития, свързани с военни действия и конфликти, отбелязва ДПА.