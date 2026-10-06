Швеция ще разположи ракети „Пейтриът“ в Полша

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Шведският премиер Улф Кристершон заяви, че страната му ще разположи системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в източната част на Полша, за да помогне за защитата на логистичен център на НАТО, използван за доставките на оръжие за Украйна, предаде Ройтерс.

Шведските системи „Пейтриът“ ще заменят разположените в момента нидерландски системи от същия тип и се очаква да застъпят на бойно дежърство през декември. Скандинавското кралство ще изпрати и около 100 военни от частите си за ПВО, базирани в Халмстад, съобщи правителството в Стокхолм.

Миналата седмица Швеция съобщи, че ще разположи изтребители „Грипен“ в Полша като част от мисията за въздушно наблюдение на НАТО.

„Задачата на разполагането както на „Грипен“, така и на „Пейтриът“, е за защита на логистичния хъб на НАТО в Полша“, заяви Кристершон.

Швеция отказа да съобщи броя на системите „Пейтриът“, които ще бъдат изпратени в Полша, пише БТА.

Полският премиер Доналд Туск заяви миналия месец, позовавайки се на разузнавателни данни, че Русия планира да нанесе „хибридни“ удари с дронове и ракети срещу страните, които подкрепят Украйна.

Миналата седмица руският президент Владимир Путин заяви, че страната му „няма намерение да атакува никого“. „Но ако сме обект на агресия, няма да имаме друг избор, освен да реагираме“, допълни той.