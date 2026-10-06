Европейската комисия предлага промяна в начина на прием на нови държави в ЕС

Европейската комисия днес предложи промени в процеса на приемане на нови държави в Европейския съюз. Според Комисията съюзът може да се разшири и без промяна в съществуващите договори, като предложението е кандидатстващите страни да получават повече европейски средства предварително.

Комисията отново предлага някои от решенията по процеса да не се приемат с единодушие, а с квалифицирано мнозинство - идея, която изисква единодушие, за да бъде приложена.

В бъдещите присъединителни договори според ЕК трябва да има защитни механизми, включително по-силни секторни предпазни мерки и нова институционална защитна клауза, за да може поетите в преговорите за присъединяване ангажименти да се изпълняват последователно и след това. Комисията отбелязва, че се предвижда преговорите да бъдат обратим процес.

Бюджетът на ЕС може да поеме нови държави, като продължи да финансира съществуващите задачи, посочва комисията. В общия бюджет за 2028-2034 г. кандидатите ще получават финансиране преди присъединяването си, а след това финансирането ще премине към националните и регионалните планове за сътрудничество, като се предвидят допълнителни средства за политиката на сближаване, земеделието, вътрешните работи, се посочва в предложението.

По отношение на Украйна, предвид мащаба, структурата и изключително високата производителност на нейното земеделие, следва да се въведат ограничения на финансовата подкрепа и достъпа до пазара за някои стоки, се допълва в съобщение на комисията.

Комисията ще продължи да настоява за преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство в ключови области като санкциите, данъчните измами и фискалните мерки в енергийната политика, се посочва в съобщението. Комисията ще установи в кои случаи може да се прилага т. нар. "засилено сътрудничество" (взимане на решения само от група държави, които ги подкрепят - бел. кор.).

В областта на разширяването на ЕС комисията предлага да се използва гласуване с квалифицирано мнозинство при откриването на преговорите и за други междинни решения, което би направило процеса по-динамичен, се пояснява в съобщението.

Комисията предлага да обсъди с Европейския парламент и Съвета на ЕС как да се осигури по-ефективно прилагане на процедурите по член 7 от договора за ЕС, който дава възможност за временно лишаване на държава от право на глас при взимането на общите решения. Годишните доклади за разширяването на ЕС и за върховенството на закона ще продължат да служат като основни средства за наблюдение, като обхватът на докладите за върховенството на закона ще бъде разширен и към кандидатите за присъединяване, се допълва в предложението.

Комисията ще подкрепи постепенното присъединяване на кандидатите, като набележи възможности за задълбочаване на приобщаването в енергетиката, превозите, цифровите технологии и отбраната.

ЕК предлага времето за действие на т. нар. предпазни механизми след присъединяване към ЕС на нова държава в области като икономиката, вътрешния пазар и правосъдието и вътрешните работи, да бъде значително удължено. При нарушение на европейските ценности и на принципа на лоялно сътрудничество в най-тежките случаи мерките биха могли да включват спиране на правото на глас в Съвета на ЕС, гласи предложението. При необходимост биха могли да се използват и преходни разпоредби, включително по отношение на свободното движение на работници и услуги, в селското стопанство, за чувствителните стоки, при финансирането и участието в общи системи. За ограничено време новата държава би могла да поеме ангажимент да не блокира бъдещи разширявания поради двустранни спорове, предлага комисията.

ЕК ще представи пътни карти за присъединяването на Черна гора, Албания, Молдова и Украйна, ако те поддържат скоростта на реформите, и ще предложи последователен подход за постепенно присъединяване, включително с набелязване на стратегическите области, се допълва в съобщението.

Предстои днешните предложения да бъдат обсъдени по-късно този месец на заседание на Европейския съвет, както и от Европейския парламент.