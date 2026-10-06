Гутериш призова развитите държави да осигурят средства за устойчивост към климатичните промени

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Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова днес развитите държави да осигурят финансиране и технологии за изграждане на устойчивост към климатичните промени преди COP31 в Турция, предаде Анадолската агенция за БТА.

„Лидерството на уязвимите развиващи се държави не може да замени отговорността на развитите държави“, заяви Гутериш на съвместна пресконференция с пакистанския външен министър Исхак Дар в Исламабад. Гутериш е на посещение в страната от днес до четвъртък (8 октомври).

Групата на Г-20 е отговорна за 80 процента от глобалните емисии, посочи той, като подчерта необходимостта от „драстично намаляване на тези емисии през това десетилетие“.

„Принципът на общата, но диференцирана отговорност трябва да се прилага, но всички държави трябва да дадат своя принос“, заяви Гутериш. Той призова развитите държави да изпълняват поетите ангажименти, особено „тези, договорени на COP29 в Баку, и да осигурят финансирането, технологиите и подкрепата, от които развиващите се държави се нуждаят, за да изградят устойчивост и да ускорят справедливия преход“.

На климатичната среща на върха в Баку развитите държави се договориха до 2035 г. да мобилизират най-малко 300 милиарда долара годишно за развиващите се държави в подкрепа на действията в областта на климата.

Гутериш припомни и последното си посещение в Пакистан през 2022 г., когато пътува до страната след опустошителните наводнения.

„Пакистан е на предната линия на климатичния хаос, въпреки че допринася само с нищожна част от глобалните емисии. Страната е и на предната линия на реакцията“, каза той, цитиран от БТА.

Конференцията на ООН за изменението на климата COP31 ще се проведе в Анталия, Турция, от 9 до 20 ноември.