Почина едно от момичетата, нападнато с нож от съученичка в Истанбул

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Почина едно от момичетата, които във вторник бяха нападнати с нож от съученичка в училище в истанбулския квартал в Башакшехир.

Новината съобщи турският министър на образованието Юсуф Текин. Той посочи, че една от осемте ученички, които бяха нападнати с нож в основното училище Шейх Шамил Имам хатип в района Башакшехир в Истанбул, е починала в болницата.

"За съжаление, едно от момичетата, което бе тежко ранено, не можа да бъде спасено и въпреки положените усилия от лекарите, почина", заяви образователният министър, цитиран от вестник "Сьозджу".

Продължава лечението на другите седем момичета в държавната болница "Джам ве Сакура".

Състоянието на две от ранените ученички е тежко. Останалите пет момичета са добре и се очаква да бъдат изписани още днес, заяви валията на Истанбул Давут Гюл, който посети пострадалите момичета в болницата.

По думите му, са назначени двама инспектори за разследването на инцидента, което се провежда от Главната републиканска прокуратура на Башакшехир.

Според официалната версия, към 8 часа тази сутрин 15-годишна ученичка с инициали Ф.М, която преди учила в същото училище, но към момента учи в гимназия в Кючюкчекмедже, облечена в старата си униформа, влязла в сградата на училището.

Станало сбиване в училището, по време на което Ф.М. нападнала осем ученички на възраст между 10 и 13 години и ги наранила с ножа, който донесла от дома си наблизо.

Според разследването Ф.М. била психично обременена. Предполага се, че става дума за свада между Ф.М. и други ученички, причината за която не се съобщава. Случаят се преценява за криминален, съобщи Хабертюрк.

Междувременно, турският медиен регулатор Висшият съвет за електронни медии (RTÜK) обяви забрана за излъчване на материали във връзка със случая.

Занятията в училището са преустановени за два дни, а разследването продължава.

Имам хатип (на турски: İmam Hatip) се наричат държавни религиозни средни училища в Турция, в които общообразователната система се съчетава с ислямско богословско обучение. Прилага се разделно обучение - отделно момичета и отделно момчета.