Крал Чарлз е притеснен как изкуствения интелект ще промени бъдещето на монархията

Крал Чарлз III е притеснен как изкуственият интелект ще промени бъдещето на монархията и света, в който ще израснат следващите поколения. На 77 години той е все по-загрижен за последствията от бързото развитие на технологията и за решенията, които днес могат да определят живота на неговите внуци и на обществото в бъдеще.

Очаква се кралят да се срещне в Шотландия с ръководители на водещи компании в областта на ИИ, сред които Nvidia, Anthropic, Google DeepMind и OpenAI, за да обсъдят възможностите и отговорностите, които идват с развитието на технологията.

В дискусията се очаква да участват главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, съоснователят на Google DeepMind сър Демис Хасабис и председателят и главен изпълнителен директор на IonQ Николо де Мази.

Поканен е и Паоло Бенанти, съветник на папа Лъв XIV по въпросите на изкуствения интелект и технологичната етика.

Срещата ще бъде ръководена от фондация Ditchley, която е изготвила проект на харта за лидерите в областта на ИИ. Очаква се Чарлз да изслуша различните позиции и да насърчи разговор за това как технологията може да се развива „в полза на човечеството".

Основният въпрос за краля е какъв свят създават днешните технологични лидери за поколенията, които ще трябва да живеят с последствията от решенията им.

„Основната тревога на краля е свързана с наследството, което днешните лидери създават: какъв технологичен свят изграждат за поколенията, които ще трябва да живеят с решенията, вземани сега", заявява кралски източник пред Pge Six.

Чарлз има внуци, които растат в общество, все по-силно променяно от изкуствения интелект. Именно това прави темата особено непосредствена за него. Никой не може да предвиди с точност докъде ще стигне технологията, а тази несигурност кралят приема изключително сериозно.

„Чарлз от десетилетия предупреждава, че напредъкът може да има последици, които не се виждат веднага", твърди вътрешният източник. По думите му монархът не иска след години обществото да установи, че изключителният технологичен напредък е постигнат за сметка на качествата и ценностите, които ни правят хора.

Кралят не смята, че изкуственият интелект по своята същност е опасен или че развитието му трябва да бъде спряно. Напротив - той признава огромните възможности на технологията. Въпросът според него е дали хората, които я създават, мислят достатъчно далеч за отговорността към обществото и бъдещите поколения.

Затова се очаква разговорът да засегне и възможността за създаване на общи принципи, които да насочват развитието на сектора и да поставят човешкото благополучие в центъра.

„Той разбира, че няма да има лесни отговори, но смята, че трудността при изграждането на предпазни механизми е причина разговорът да започне сега, а не да бъде избягван", посочва източникът.

Темата за технологичния напредък се вписва и в дългогодишната ангажираност на Чарлз с екологичните въпроси. Той многократно е предупреждавал за последствията, които решенията, вземани днес, могат да имат върху хората след десетилетия.

На фона на това тревогата около ИИ расте в целия свят. Правителства и експерти предупреждават за загуба на работни места, дезинформация, дийпфейкове, нарушения на личната неприкосновеност и заплахи за киберсигурността. Все по-голямо внимание се обръща и на дългосрочните рискове от развитието на автономни системи.

Именно затова международните усилия са насочени към създаването на предпазни механизми, които да ограничат рисковете, без да спират икономическите, медицинските и научните ползи, които изкуственият интелект може да донесе.