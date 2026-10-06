Втори смъртен случай засили опасенията за чума в Русия, Кремъл отрича (Обзор)

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Тръмп предложи помощ на Москва за борба със заразата

Руски медии съобщиха за втори смъртен случай на предполагаема чума в руската Иркутска област на фона на опитите на правителството на Владимир Путин да потули информациите за случващото се в далечния сибирски регион.

До този момент от Кремъл няма официално потвърждение за разпространението на опасната болест, а също и за новия смъртен случай.

В същото време едни от най-големите медии в Русия

започнаха да трият разработките си

за извънредната ситуация. Според опозиционната медия The Insider става дума за няколко репортажа на руската телевизия “Канал 5” и националния ежедневник “Комерсант”. Изданието съобщава, че на 2 октомври федералният канал РЕН ТВ е премахнал и петте си публикации за чумата.

Според прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков обществеността трябва да се информира за извънредната обстановка само от официалната здравна агенция на страната “Роспотребнадзор”.

Информацията за новия смъртен случай идва само два дни след мистериозния трагичен край на 28-годишната служителка на Иркутския противочумен институт Дария Шипилова. По официални данни младата жена е починала от пневмония с неустановен произход.

Тя се е почувствала зле по време на полева експедиция с колеги до областта Бурятия - в близост до източната граница на Русия с Монголия.

Хоспитализирана е на 29 септември, като е трябвало да бъде поставена на апарат за изкуствено дишане. Три дни по-късно почива в болница в иркутското предградие Шелехов.

Била е в контакт с около 200 души,

които в момента се намират под карантина поради опасения от епидемия.

Шипилова е работила лично със смъртоносната бактерия Yersinia pestis, която е отговорна за болестта на чумата. Тя е боравила с нея в лабораториите, където е работила. Руските медии твърдят, че жената признала пред лекарите си в болницата, че е счупила епруветка, съдържаща опасния микроорганизъм, преди да развие респираторното заболяване. Оттук се роди и

неофициалната версия за смъртта

на Шипилова, според която тя може да е починала от изключително опасната пневмонична чума, която уврежда белите дробове и дихателните пътища.

От “Роспотребнадзор” твърдят, че в тялото на рускинята не са били открити бактерии, свързани с нейната работа.

Въпреки това, коментирайки инцидента, губернаторът на Бурятия Алексей Циденов на няколко пъти нарече Шипилова “жената, която почина от чума”. Впоследствие той се поправи, като каза, че тя “може да е починала от чума”.

В региона на Иркутск е пристигнала и директорката на “Роспотребнадзор” д-р Анна Попова. Тя не се е изказвала по случая досега. Според губернатора на областта Игор Кобзев Попова е участвала в извънредно заседание на регионалната противоепидемична комисия. По думите му срещата е била във връзка с подозиран случай на особено опасна инфекция, засягаща жител на региона.

Оказва се, че повече от 60 колеги на Шипилова остават затворени в нейния изследователски институт, като са принудени да спят на пода и на столове, въпреки че никой от тях не е дал положителен резултат за чума, пише британското издание в. “Дейли мейл”.

Известният руски епидемиолог Михаил Фиворов отхвърли версията, че Шипилова се е заразила с пневмонична чума заради счупената епруветка.

“Това е смешно. Хората, които работят в Института за борба с чумата в Иркутск,

носят защитни костюми

Ако счупиш епруветка, вероятността от заразяване всъщност е много ниска. Обаче за широката общественост това няма значение - хората ще предпочетат да повярват на историята за счупената епруветка”, каза той.

Властите в региона на Иркутск прилагат комплексен набор противоепидемични мерки. Отделението на болницата, в която е била лекувана Шипилова, също е поставено под карантина, а няколко други отделения са преустановили изписването и приемането на пациенти. Независимо от официалните твърдения на “Роспотребнадзор” местните доктори открито говорят за чума, твърди опозиционната медия “Люди Байкала”.

Случващото се в Русия предизвика опасения от епидемия и на международно ниво.

Казахстан, Монголия, Узбекистан и Киргизстан засилиха здравните проверки по границите си, а от Белия дом казаха, че следят ситуацията. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, заяви, че страната му е готова да помогне на Москва при нужда.

“На всеки, който има такъв проблем, ние винаги сме готови да помогнем. Мразя да ги виждам в такова състояние. Това е тежко заболяване”, коментира той.

На свой ред прессекретарят Песков каза, че Русия приветства предложението на републиканеца и посочи, че страната му е готова да даде подкрепа за овладяването на огнища на зараза в САЩ.

Пневмоничната чума е рядка, смъртоносна белодробна инфекция, причинена от бактерията Yersinia pestis. Учените я считат за най-опасната форма на инфекцията. Съществуват и други видове чума, които засягат различни части на тялото.

Най-разпространената и известна е бубонната чума - често се развива след ухапване от бълха или когато бактерията проникне през разрез или нараняване на кожата. Инфекцията води до подуване на лимфните възли, при което се появяват лезии по тялото на засегнатия.

При пневмоничната чума бактерията напада белите дробове и предизвиква тежка пневмония, което затруднява дишането.

Симптомите могат да се появят в рамките на 24 часа след заразяването

Те включват треска, студени тръпки, главоболие, болки в тялото, замайване, слабост, умора, гадене, повръщане и диария. Без лечение заболяването почти винаги е смъртоносно.