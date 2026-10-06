Тръмп натискал ФБР да разследва протестиращи в Лос Анджелис

Администрацията на американският президент Доналд Тръмп е оказвала натиск върху ФБР да разследва протестиращи в Лос Анджелис в нарушение на конституционните им права и правилата на бюрото. Това твърди бивша служителка на ФБР в нова жалба за защита на подател на сигнали.

Джил Фийлдс - бивш надзорен анализатор в офиса на ФБР в Лос Анджелис, е подала официална жалба до ръководството на съдебната комисия на Сената за действията на федералните власти срещу протестите срещу имиграционната служба ICE около федерални сгради, както и в жилищен район, в началото на миналата година, съобщава NBC News.

Фийлдс е поискала от Конгреса и от инспектората на Министерството на правосъдието да разследват твърденията, съобщиха адвокатите й в писмо до законодателите. По думите й са били нарушени правото на свободно изразяване и правото на мирно събиране, гарантирани от Първата поправка на Конституцията на САЩ.

Фийлдс твърди, че Емил Боув, тогава изпълняващ длъжността заместник-главен прокурор, е наредил на ръководителя на офиса на ФБР да започне разследване на действията пред федералната сграда, въпреки че според нея те са представлявали защитена от Конституцията форма на свободно изразяване.

Отделно от това тя твърди, че Белият дом е дал указание на директора на ФБР Каш Пател да разследва група протестиращи, използвали мегафони по време на операции по прилагане на имиграционното законодателство. Преди това агенти на ФБР са проверили поведението на протестиращите и са решили да не започват разследване.

Според писмото президентът Доналд Тръмп е гледал видеозапис, на който хора използват мегафони, за да предупреждават жителите за имиграционни операции, да ги информират за законовите им права и да ги призовават да не отварят вратите си, освен ако имиграционните служители не разполагат със съдебни заповеди.

Човек, чието име е заличено в жалбата, е казал на Фийлдс, че ще бъде започнато разследване, защото „президентът иска това разследване", се посочва в жалбата й като подател на сигнал.

Протестите се проведоха в Лос Анджелис, след като администрацията на Тръмп започна операция по прилагане на имиграционното законодателство. Фийлдс твърди, че офисът на ФБР в Лос Анджелис е оттеглил агенти от активни разследвания на наркокартели, за да изпълни задача, която според един от ръководителите е била свързана с „оптиката" и целяла да „направи шоу за президента". По-късно районът стана сцена на големи протести по време на засилването на имиграционните операции в градове в цялата страна.

Говорител на Министерството на правосъдието определи жалбата на подателката на сигнала като политически мотивирана и заяви, че насилието не е защитено от Първата поправка, макар че в жалбата се говори за ненасилствени протести.

„При президента Тръмп Министерството на правосъдието ще продължи енергично да защитава правата на всички американци, гарантирани от Първата поправка, и да възстановява върховенството на закона", заяви говорителят. „Министерството на правосъдието и ФБР имат отговорност да разследват всички потенциални нарушения на федералното законодателство, а заговорите за възпрепятстване на федералните правоохранителни органи и нападенията срещу федерални служители са незаконни."

ФБР не е отговорило веднага на запитване за коментар на телевизията. Служители на Министерството на правосъдието по-рано са заявявали, че държавните служители трябва да следват приоритетите на администрацията на Тръмп. Миналата седмица ръководството на министерството подаде административна жалба срещу федерални съдии заради техни изказвания пред медиите относно влиянието на засилените имиграционни операции върху работата на съдилищата им.

Фийлдс твърди, че на ръководителите е било казано да не записват инструкциите в писмен вид и затова много от указанията са били давани на срещи лице в лице. Тя казва, че не знае дали официално е било започнато разследване, тъй като е била изключена от него, след като е отказала да участва.

Според жалбата Фийлдс се е консултирала с високопоставен служител на ФБР, отговарящ за въпросите, свързани с неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи. Служителят е изразил недоволство от разследването, а впоследствие е съобщил на Фийлдс, че възнамерява да подаде оставка.

Самата Фийлдс също е напуснала бюрото, след като е била уведомена, че ще бъде отстранена от ръководството на три програми. Тя смята, че решението е било ответна мярка заради защитени вътрешни сигнали, които е подала. Според писмото действията на ФБР са „създали смразяващ ефект върху служителите" и са „показали на останалите служители, че изразяването на опасения за конституционността или законността на дадени действия може да има професионални последствия".

Според жалбата действията са имали „значителни последици за конституционните права, както и за почтеността и ефективната работа на ФБР".

Стотици агенти на ФБР и адвокати от Министерството на правосъдието са напуснали или са били уволнени, откакто Тръмп се върна в Белия дом, особено служители, участвали в разследвания срещу него. Бивши служители на Министерството на правосъдието са изразявали опасения, че най-висшият правоохранителен орган в страната изпълнява желанията на президента.

Сенатор Алекс Падия - демократ от Калифорния, заяви, че сигналът на Фийлдс е поредният случай, в който, по думите му, Тръмп използва Министерството на правосъдието срещу свои предполагаеми политически противници. Падия, който през юни 2025 г. беше принудително отстранен от пресконференция на тогавашната министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноъм, е най-високопоставеният демократ в подкомисията на съдебната комисия по имиграцията, гражданството и сигурността на границите.

„Колко още такива разследвания са започнати заради политически натиск от Белия дом, въпреки въпросите и опасенията за тяхната законност и конституционност?", попита Падия.