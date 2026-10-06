220 пожарникари в Гърция гасят пожара, тръгнал от Ивайловград

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220 пожарникари се борят от гръцка страна с пожара, който избухна в неделя край ивайловградското село Горно Луково, а вчера вечерта премина и на гръцка територия. Това съобщава солунският информационен сайт „Вория".

Срещу огъня в Гърция са мобилизирани 48 пожарни коли, 12 екипа горски командоси, 12 противопожарни самолета и 5 хеликоптера. На място е пристигнал и заместник-началникът на гръцката противопожарна служба генерал-лейтенант Анастасиос Папас, пише БТА.

Планирано е още 30 горски командоси да бъдат прехвърлени с транспортен самолет от Елефсина край Атина до летището в Александруполис.

Близката община Суфли е предоставила водоноски, а горската служба в Дидимотихо осигурява проходимостта на горските пътища, за да може противопожарните екипи да се придвижват по-бързо.

Според началника на горската служба Димитрис Митрудис общата картина на пожара остава без промяна. Ветровете разпространяват огъня в западна посока, а при поривите им на моменти пожарът от низов се превръща във върхов, което допълнително затруднява гасенето.