Еврокомисията затяга мерките за новите членове на съюза заради Орбан

Европейската комисия иска да гарантира, че сред следващото поколение държави членки на ЕС няма да се появи нов Виктор Орбан, като представи планове за подготовка за разширяването на блока към Източна Европа през следващите няколко години.

В интервю за „Гардиън" и други европейски издания еврокомисарят по разширяването Марта Кос представи предложения за специални гаранции, които да предпазят ЕС от лидери, които могат да пренебрегват демократичните ценности и да блокират вземането на решения в съюза – поведение, което според мнозина е олицетворявано от бившия унгарски премиер, пише "Гардиън".

„Никакъв нов Виктор Орбан", заяви Кос. „Трябва да имаме по-бързи механизми от член 7 [санкция, която позволява на държава членка да бъде лишена от право на глас], ако новите членове се отклонят от върховенството на закона, демокрацията или нашите ценности."

Според плановете, представени от Кос във вторник, всяка нова държава членка на ЕС ще бъде подложена на 15-годишен изпитателен период. През това време тя може да бъде лишена от право на глас или от европейско финансиране, ако нарушава основни демократични ценности или принципа на лоялното сътрудничество с ЕС. Плановете трябва да бъдат одобрени от държавите членки.

Член 7 от Договора за ЕС позволява на държавите членки да отнемат правото на глас на държава, която извършва „сериозно и продължаващо нарушение" на демократичните ценности. Тази т.нар. „ядрена опция" обаче никога не е била задействана, въпреки продължителните обсъждания за отстъплението от демократичните принципи в Полша и Унгария при предишни правителства.

Крайната санкция така и не беше наложена до голяма степен защото двете централноевропейски държави използваха правото си на вето, за да се защитават взаимно.

Според новите предложения прагът за временно отнемане на правото на глас или налагане на друга санкция за нарушаване на демократичните стандарти ще бъде по-нисък. Представител на ЕС заяви: „Това е голяма новост и важно послание към гражданите в държавите, които са по-скептични към разширяването – че имаме много силна рамка, дори ако нещо се обърка след разширяването."

Европейски представители обаче признаха, че тази ограничена във времето гаранция в крайна сметка ще изтече.

„Ако тази [гаранция] е неограничена, ние ще ... имаме ситуация, в която ще съществуват държави членки от първа и втора класа", каза Кос.

Призивът за по-строги гаранции идва на фона на новия тласък за разширяване на ЕС, като Черна гора, Албания, Молдова и Украйна са определяни като водещи кандидати.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. даде нов импулс на разширяването на ЕС – въпрос, който дълго време беше в застой. Украйна и Молдова подадоха заявления за членство в ЕС само дни след руската атака – стъпка, която даде нов тласък и на усилията за присъединяване на страните от Западните Балкани, регион с население от 17,4 милиона души, в който Русия и Китай се борят за влияние.

Съществуващите 27 държави членки на ЕС трябва единодушно да одобрят приемането на нови членове, като скептицизмът е особено силен сред избирателите във Франция и Чехия.

Въпреки това Кос заяви, че вярва, че разширяването е политически възможно.

„Държавите членки също разбират какво е заложено на карта", каза тя, посочвайки борбата за влияние в Източна Европа и на Балканите. Тя определи Русия и Китай като „външни дестабилизиращи сили, които преследват своите интереси спрямо нашите кандидати".

Определяйки разширяването като „наш стратегически интерес", тя заяви: „Ако не сме способни да интегрираме нашето съседство, някой друг ще дойде [и] ще го превърне в оръжие срещу нас."

Като пример тя посочи, че Русия е „инвестирала милиони", за да възпрепятства държавите по пътя им към Европа, като цитира изборите в Молдова – страна кандидат за членство в ЕС – и Армения, която се стреми към по-тесни връзки с ЕС.

Китай, от своя страна, използва икономическата си мощ като инвеститор, за да влияе върху държавите, предположи тя.

Европейските представители се надяват следващата седмица да започнат преговори с Украйна и Молдова по две преговорни области от законодателството на ЕС. Става дума за т.нар. „клъстери" – тематични групи от преговорни глави – за вътрешния пазар и конкурентоспособността. Те обхващат голяма част от правилата на ЕС, включително икономическата и паричната политика, данъчната политика, научните изследвания и медиите.

Кос заяви, че е „твърде рано да се спекулира" дали държава, която е във война или има замразен конфликт на територията си, може да стане член на ЕС.

Тя потвърди, че украинските производители на зърно няма да получават европейски субсидии, докато са в сила ограниченията за достъпа им до пазара на ЕС.

Европейски представители заявиха, че Украйна, известна като житницата на Европа и преди войната като важен доставчик за Африка и Близкия изток, има производство в различен мащаб от това на държавите членки на ЕС.

Лидерите на ЕС ще обсъдят предложенията следващата седмица, когато ще трябва да вземат трудни решения.

За да се избегне блокиране на работата при евентуален ЕС с 35 държави членки, правителствата ще бъдат призовани да се откажат от правото си на вето по въпроси като данъчната и санкционната политика и да приемат, че невинаги ще имат свой еврокомисар в Брюксел.

Предишни опити за намаляване на размера на Европейската комисия са срещали съпротива, особено от ирландските избиратели, които отхвърлиха Договора от Лисабон през 2008 г., отчасти защото се противопоставиха на загубата на постоянен ирландски представител на най-високо ниво.

Година по-късно Ирландия гласува в подкрепа на договора, след като лидерите на ЕС обещаха, че изпълнителният орган на съюза ще продължи да има по един еврокомисар от всяка държава членка.