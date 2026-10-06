Повдигнаха нови обвинения на Андрю Тейт, този път заради неприлични снимки на деца

Повдигнаха нови обвинения срещу Андрю Тейт, този път за притежание на неприлични изображения на деца, както и за сексуално съдържание с животни. Твърденията са изложени в документи, представени по делото за екстрадицията на Тейт и брат му Тристан от САЩ във Великобритания.

Според документите на един от устройствата, иззети от дома на Тейт във Великобритания, е открито изображение с „груб, обиден, отвратителен или по друг начин неприличен характер", на което се вижда човек или животно, които изглеждат реални, пише вестник "Ню Йорк Поуст".

Друго изображение, за което се твърди, че е било открито на същия лаптоп на или преди 18 юли 2015 г., показвало човек, който извършва полов акт с кон.

Тейт е обвинен и за участие в „сексуализирано" видео с момиче, което според прокурорите е било на 17 години по това време. Видеото показва момичето по бельо, като държи предмет, наподобяващ шампионски колан.

По време на записа момичето целува врата на Андрю Тейт и остава в близък физически контакт с него, посочват прокурорите. По-късно към тях се присъединява пълнолетна жена, която също осъществява интимен физически контакт с Тейт.

Според прокуратурата съобщения в WhatsApp от януари 2015 г. показват, че Тейт е знаел възрастта на момичето. Тогава той е бил на 28 години. В едно от съобщенията, цитирано в документите, Тейт пише: „Мога да си навлека неприятности със закона, защото си на 17". По-късно той казва на брат си Тристан: „Поне не изглежда на 17".

В документите се посочва още, че освен 66-те изображения от „Категория А", Тейт е притежавал и 26 изображения от по-ниска категория. Те били открити на телефон Samsung и лаптоп, иззети от дома му в Хичин, Хартфордшър, след ареста му през юли 2015 г.

Андрю и Тристан Тейт бяха арестувани отново през юли тази година преди боксов мач без ръкавици в Маями. Арестите последваха нови обвинения от британската прокуратура и искане за екстрадицията им.

Двамата са изправени пред близо 60 обвинения във Великобритания за предполагаеми престъпления, извършени между 2010 и 2017 г. Срещу тях текат и наказателни разследвания в Румъния и САЩ.

Братята, които имат британско и американско гражданство, в момента са задържани във федерален арест в Маями, докато оспорват екстрадицията си. Миналия месец американската магистратка Лорън Луис постанови те да останат в ареста по време на съдебната процедура, която може да продължи няколко месеца.

Андрю и Тристан Тейт отричат всички обвинения срещу тях. Адвокатът им Джо Макбрайд заяви в X след внасянето на документите, че американското правителство не знае самоличността на нито един от обвинителите на братята.

„Великобритания е заличила имената на обвинителите от официалните искания за екстрадиция, преди да ги изпрати на САЩ", написа Макбрайд.

По думите му американски съд не трябва да предава човек на друга държава въз основа на твърденията на анонимни обвинители.

„Ако Великобритания иска Америка да екстрадира Андрю и Тристан Тейт, Америка първо трябва да поиска от Великобритания да посочи хората, които ги обвиняват. Няма имена – няма екстрадиция", написа адвокатът.