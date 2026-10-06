Тръмп подкани Иран да удари Лос Анджелис и Сан Диего

Нека ударят Лос Анджелис. Нека ударят Сан Диего. Това е много малка цена, заяви американският държавен глава

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика остра реакция, след като заяви по време на предизборен митинг в Небраска, че Иран може да „унищожи" Лос Анджелис и Сан Диего. Той определи евентуален подобен удар като „много малка цена", която си струва да бъде платена за сигурността на САЩ и света.

„Те могат да ударят един град. Нека ударят Лос Анджелис. Нека ударят Сан Диего. Това е много малка цена", каза Тръмп пред събралите се негови привърженици, които аплодираха думите му, съобщава Los Angeles Times.

Той говореше за продължаващата война с Иран и защитаваше действията на американската администрация, като заяви, че по-високите цени са „малка цена" за сигурността на страната. Тръмп добави, че конфликтът ще приключи „много скоро".

Думите му предизвикаха незабавна реакция от калифорнийски политици. Губернаторът Гавин Нюсъм заяви, че Тръмп говори за възможност чужд враг да „удари" Лос Анджелис и Сан Диего, и определи думите му като опасни. Кметът на Лос Анджелис Карън Бас заяви, че ролята на президента е да защитава страната, а не да насърчава атаки срещу американски граждани.

Кметът на Сан Диего Тод Глория също осъди изказването. „Сан Диего не е съпътстваща щета. Ние не сме за изхвърляне и никога няма да бъдем „малка цена", написа той.

От Белия дом отхвърлиха критиките и заявиха, че Тръмп не е призовавал за атака срещу американски градове, а е говорил за заплахата, която би представлявал ядрен Иран. Комуникационният директор на Белия дом Стивън Чунг заяви, че президентът е имал предвид, че САЩ са предотвратили възможността Иран да придобие способност да атакува американски градове.

Междувременно не е ясно дали думите на Тръмп се основават на конкретна разузнавателна информация. Според публикуваните данни възможностите на Иран за ракетен удар по континенталната част на САЩ са ограничени.