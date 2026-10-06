Огромен пожар избухна на кораб в Черно море край Сочи (Видео)

Огромен пожар избухна на кораб в Черно море край руския град Сочи. Пламъците и гъстият черен дим се виждат от брега, а кадри от инцидента вече се разпространяват в интернет, съобщава tvkrasnodar.ru.

На видеозаписите се вижда плавателният съд, обхванат от пламъци, докато над морето се издига огромен стълб от черен дим. Според очевидци пожарът се забелязва от различни точки по крайбрежието на Сочи.

По предварителна информация е възможно горящият плавателен съд да е петролен танкер. Засега обаче няма официално потвърждение нито за вида и името на кораба, нито за причината за пожара.

В интернет вече се появиха предположения, че плавателният съд може да е бил поразен при атака с дронове или безпилотни плавателни съдове. На този етап няма доказателства, които да потвърждават тази версия, и тя не може да бъде посочена като причина за инцидента.

Не е известно и колко души са се намирали на борда. Към момента няма информация за загинали или пострадали.

Преди и през нощта на 6 октомври в Краснодарския край са били издадени предупреждения за опасност от атаки с дронове и ракети. Няма обаче потвърдена пряка връзка между тези предупреждения и пожара на кораба.

Руските служби за извънредни ситуации и местните власти все още не са публикували подробна информация за инцидента. Причината за пожара предстои да бъде установена след разследване на обстоятелствата.

Към момента сигурно е единствено, че кораб гори в Черно море край Сочи и че пожарът е с мащаб, който позволява пламъците и димът да бъдат видени от брега. Очаква се информация за името на плавателния съд, причината за пожара, състоянието на екипажа и евентуалните последици.